NBA i risultati della notte 22 dicembre | si fermano ancora i Milwaukee Bucks successi per Spurs e Knicks
Prosegue la regular season della NBA 2025-2026. In attesa del ricco programma delle festività, oggi la massima competizione americana ha visto scendere in campo nella notte italiana sei partite. Andiamo a scoprire i risultati e le migliori prestazioni. Il turno si è aperto con la vittoria in trasferta dei Chicago Bulls (13-15) che superano gli Atlanta Hawks (15-15) con il punteggio di 150-152. È la tripla di Johnson a regalare ai Bulls il terzo successo consecutivo mentre gli Hawks si fermano ancora. Insufficienti i 35 punti del solito Trae Young. Tornano alla vittoria i Brooklyn Nets (8-19) che in casa battono 96-81 i Toronto Raptors (17-13). 🔗 Leggi su Oasport.it
