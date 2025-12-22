Miami (Stati Uniti), 22 dicembre 2025 – Prosegue il momento di l eggera flessione dei Miami Heat di Simone Fontecchio, che nella notte hanno incassato il quarto ko nelle ultime cinque gare disputate, perdendo 132-125 contro i New York Knicks, capaci di piazzare il colpo di reni vincente grazie a un parziale di 8-0 nel finale: mattatore assoluto della gara è stato Jalen Brunson, che ha estratto dal cilindro la sua miglior prestazione stagionale mandando a bersaglio la bellezza di 47 punti con 1526 dal campo e 613 nel tiro da tre. Dall’altra parte, invece non sono bastati i 73 messi assieme dal trio formato da Kel’el Ware (28), Jaime Jaaquez jr (23) e Norman Powell (22), mentre Simone Fontecchio ha chiuso a quota 7 (16 al tiro) nei 17’ giocati in uscita dalla panchina (per lui anche 4 rimbalzi e 3 assist). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, i Knicks la spuntano sugli Heat di Fontecchio con i 47 punti di Brunson. Crisi Bucks

Leggi anche: NBA, i Knicks dopo la coppa calano il "Settebello", ok gli Heat di Fontecchio

Leggi anche: NBA, i risultati della notte (20 novembre): Knicks ed OKC non falliscono, gli Heat di Fontecchio vincono ancora

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

NBA, i Knicks la spuntano sugli Heat di Fontecchio con i 47 punti di Brunson. Crisi Bucks - Tredicesima sconfitta nelle ultime sedici gare per Milwaukee, ad ovest Sacramento supera Houston all’overtime ... msn.com