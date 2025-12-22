Navi da crociera si scontrano sul Nilo | muore una turista italiana
Crociera sul Nilo diventa tragedia. Con una vittima: la cittadina italiana Denise Ruggeri, 47 anni, originaria dell'Aquila. E' morta per le ferite riportate dopo che la nave a bordo della quale viaggiava si è scontrata con un'altra imbarcazione nella zona di Luxor, nel sud dell'Egitto, un'area molto frequentata dai turisti per le bellezze architettoniche, archeologiche e naturali. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
