Natività realizzata con centocinquanta piastrelle lavorate all’uncinetto

A Tuglie, nel Salento, nasce una natività unica, composta da 150 piastrelle lavorate all’uncinetto. Questa creazione rappresenta un esempio di artigianato e tradizione, frutto di un lavoro paziente e condiviso. Un’installazione che si inserisce nel contesto del borgo, trasformandosi in un simbolo di creatività e dedizione, e arricchendo il patrimonio culturale locale con un’opera fatta a mano.

