Natività realizzata con centocinquanta piastrelle lavorate all’uncinetto
A Tuglie, nel Salento, nasce una natività unica, composta da 150 piastrelle lavorate all’uncinetto. Questa creazione rappresenta un esempio di artigianato e tradizione, frutto di un lavoro paziente e condiviso. Un’installazione che si inserisce nel contesto del borgo, trasformandosi in un simbolo di creatività e dedizione, e arricchendo il patrimonio culturale locale con un’opera fatta a mano.
TUGLIE - Nel Salento, un piccolo borgo si trasforma nel regno dei presepi. Accade a Tuglie, dove prende forma una natività davvero speciale: un’opera interamente realizzata con centocinquanta piastrelle realizzate all’uncinetto, frutto di un lavoro paziente e condiviso.Le mani preziose delle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: La magia dei presepi, dal mega-uncinetto alla Natività ‘accesa’ giocando a biliardino
Leggi anche: Foggia fa volare la 'Farfalla della Libertà': realizzata all'uncinetto l'opera contro la violenza di genere
La Meraviglia di questa Natività realizzata negli anni '10 del XIV secolo da GIOTTO– FIRENZE 1267—1337 AFFRESCO BASILICA INFERIORE SAN FRANCESCO D'ASSISI — - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.