Milano, 22 dicembre 2025 – Quest'anno, il Natale vale doppio per tutti gli appassionati di informazione. Con l'offerta di Il Giorno, puoi approfittare di metà prezzo sull'abbonamento e ricevere un secondo abbonamento da regalare, un'occasione per condividere l'informazione di qualità con chi desideri. Un modo semplice e conveniente per arricchire le proprie letture durante le festività.

Milano, 22 dicembre 2025 – Quest'anno, il Natale vale doppio per tutti gli appassionati di informazione. Il Giorno ti offre un'opportunità unica per immergerti nel mondo dell'informazione di qualità a un prezzo davvero vantaggioso. Approfitta di questa imperdibile offerta e sottoscrivi l'abbonamento annuale al nostro quotidiano in edizione digitale sfogliabile da pc, tablet e smartphone. Abbonati a soli 99 € per 1 anno, anziché 179 € e, oltre allo sconto, avrai accesso illimitato a tutti i contenuti del sito web, in omaggio per sempre. Ma non solo, con questa promozione riceverai, inoltre, un secondo abbonamento annuale al quotidiano digitale da regalare a chi vuoi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Natale vale doppio con Il Giorno: metà prezzo e un secondo abbonamento da regalare

Leggi anche: La promo di Natale de La Nazione: l’abbonamento per un anno al quotidiano in versione digitale vale doppio

Leggi anche: I 30 libri da regalare (e leggere) a Natale 2025 secondo Vanity Fair

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pensione di dicembre, chi riceve il Bonus Natale da 154 euro e con quali requisiti; Tutti i regali di Natale che piacciono ai viaggiatori; Destinazione Natale: per le feste a Sassari oltre 200 eventi in 30 diverse location della città.

Natale tra riposo e corsa: ecco come costruire la forma migliore per il 2026 - Con coach Rondelli vediamo come affrontare il Natale da runner tra allenamenti e riposo forzato. msn.com