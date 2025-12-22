Natale torna la voglia di regali | un segnale positivo anche per il commercio foggiano

Il Natale si conferma un momento centrale per i consumi degli italiani e rappresenta un’importante occasione anche per le imprese del territorio foggiano. La ripresa delle attività commerciali e l’interesse dei consumatori verso regali e prodotti locali contribuiscono a rafforzare l’economia locale in un periodo tradizionalmente dedicato alla condivisione e alla solidarietà.

