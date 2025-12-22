Natale torna la voglia di regali | un segnale positivo anche per il commercio foggiano
Il Natale si conferma un momento centrale per i consumi degli italiani e rappresenta un’importante occasione anche per le imprese del territorio foggiano. La ripresa delle attività commerciali e l’interesse dei consumatori verso regali e prodotti locali contribuiscono a rafforzare l’economia locale in un periodo tradizionalmente dedicato alla condivisione e alla solidarietà.
Il Natale si conferma un momento centrale per i consumi degli italiani e rappresenta un’importante occasione anche per le imprese del territorio foggiano. I dati dell’indagine nazionale di Confcommercio con Format Research indicano infatti che oltre otto italiani su dieci acquisteranno almeno un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Black Friday, sgambetto al Natale. Il 66% anticipa la corsa ai regali. Marinoni: "Segnale chiaro di crisi"
Leggi anche: I regali di Natale? Nei negozi sotto casa con meno di 300 euro. Confesercenti: “Un segnale per la politica”
Natale, gli italiani destineranno quasi 600 euro per pranzi e regali. Crescono feste e viaggi; Natale, torna la voglia di negozi: i grossetani pronti a spendere; I regali di Natale gastronomici da comprare se non c’avete una lira; Regali di Natale: la guida per gli appassionati di manga, anime e supereroi.
Natale, torna la voglia di regali: un segnale positivo anche per il commercio foggiano - Natale, torna la voglia di regali: un segnale positivo anche per il commercio foggiano Foggia, 22 dicembre 2025 – Il Natale si conferma un momento ... ilsipontino.net
Gli italiani a Natale spenderanno quasi 600 euro per pranzi e regali. Crescono feste e viaggi - Per il Natale 2025, gli italiani prevedono di spendere in media poco meno di 600 euro, circa un terzo del reddito mensile. comunicati-stampa.net
15 regali di Natale che i tuoi amici non si aspettano (e l’ambiente ringrazia) - Il nome stesso è un manifesto: le mangrovie sono tra gli ecosistemi più potenti nella lotta al cambiamento climatico, assorbendo CO2 in quantità molto superiori alle foreste terrestri. greenme.it
A Natale torna la magia dei classici Walt Disney sulle reti #Rai. Un viaggio tra storie senza tempo, personaggi indimenticabili e sogni che continuano a farci emozionare, generazione dopo generazione. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.