Natale sotto la neve | il ciclone si abbatte sull’Italia disagi enormi Ecco dove

Dopo giorni segnati da maltempo diffuso e precipitazioni anche intense, l’attenzione torna ora tutta sulle prospettive meteo per Natale e per la parte finale dell’anno. Secondo le analisi più recenti, la situazione atmosferica sull’ Italia è destinata a restare dinamica, con un’evoluzione che potrebbe finalmente aprire la strada al freddo tanto atteso. Uno scenario che si delinea a partire dalla fusione di due perturbazioni, un processo capace di innescare un nuovo e più organizzato sistema ciclonico. Leggi anche: Meteo Italia, arriva il maltempo: “Nubifragi e neve”. La situazione Un ciclone al centro della fase instabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

