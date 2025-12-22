Natale pranzo al ristorante per oltre 340mila toscani

(Adnkronos) – Oltre 340mila toscani consumeranno il pranzo di Natale al ristorante, per una spesa complessiva di circa 28milioni di euro (27, 923 milioni di euro). Sono i dati che emergono dallo studio di Confcommercio Toscana sui dati Fipe (Federazione Italiana Pubblici esercizi). "Le previsioni della vigilia indicano una percentuale poco più contenuta rispetto allo scorso anno."

Pranzo di Natale al ristorante per 5,5 milioni di italiani: giro d’affari da oltre 450 milioni - Spesa tra i 50 e gli 80 euro bevande escluse, «ma ci sono offerte anche più ecnomiche» ... ilsole24ore.com

Il pranzo di Natale 2025? Per ben 5,5 milioni di italiani è al ristorante - È la previsione dell’Ufficio Studi di Fipe, che per il Natale 2025 stima una crescita delle presenze nei ristoranti e una spesa complessiva da circa 451 milioni di euro, in aumento rispetto allo scors ... italiaatavola.net

