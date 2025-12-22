Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Alta infedeltà ) Un Natale decisamente laico e controcorrente caratterizza il palinsesto del Nove che contrappone all’ondata zuccherosa di cartoni e film natalizi una mattinata dedicata alle corna e alle tecniche per ingannare il partner. La trama di Alta infedeltà si basa su storie vere di tradimenti tra coppie, interpretate da attori. Venerdì dalle 7:30 alle 12 ampio spazio alla sesta edizione, l’ultima, ambientata nel periodo del Covid. Ascolti notevoli con punte sopra 120mila spettatori a episodio, un totale di quasi 800mila per le dieci puntate proposte in cui si son visti uomini e donne che cercavano le scuse più assurde per incontrare l’amante durante il lockdown o videochiamate erotiche tra lei travestita da infermiera e lui da pompiere o ancora meeting clandestini nel parcheggio sotterraneo del supermarket. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Natale, partner mio non ti conosco

Leggi anche: Ermal Meta torna con il nuovo singolo Io ti conosco

Leggi anche: Ermal Meta ad Amici 25 canta Io ti conosco: l’esibizione | Video Witty Tv

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Natale, partner mio non ti conosco; Silvia Salis e Ruffini la manovra a tenaglia | è assedio alla Schlein; Garlasco, qualcosa non torna nella perizia sul Dna di Sempio: spunta la relazione | .it; Francesca Albanese, la lezione pro Gaza? Verso le ispezioni in altre due scuole | .it.

VLOGMAS Giorno 3 ?? Luci di Natale CON IL MIO GATTO e acquisti al risparmio | 12 giorni di Vlogmas

( I nostri partner) Salumificio Romagnese: tradizione, passione e qualità per un Natale autentico Il Salumificio Romagnese, produttore storico del rinomato Salame Varzi DOP, rappresenta una delle eccellenze gastronomiche più autentiche del territorio. I - facebook.com facebook