Natale in strada tra musica e danza | domani concerto di Natale in via Sparano con i Sounds Sool e Valerio Scanu
Martedì 23 dicembre, alle ore 19.45, sul sagrato della Chiesa di San Ferdinando in via Sparano, si terrà il Concerto di Natale dei Sounds Cool, diretto dal maestro Fabio Calabrese con la partecipazione speciale di Valerio Scanu, vincitore di Sanremo 2010. Un appuntamento gratuito e aperto alla. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Danza, lirica e musica nel "Concerto di Natale" in Pieve
Leggi anche: Domani, 20 dicembre, concerto di Natale con allievi e docenti della Scuola di Musica Le 7 Note
Natale al CIVICO 569 | Visori e robotica in azione; Musica, arte e teatro: scopri il ricco programma degli eventi natalizi della Metrocity; Un Natale di musica e speranza: il progetto di padre Renato Maizza per i giovani dell'Argentina; Sassari entra nel cuore del Natale: tutti gli appuntamenti giorno per giorno.
La Notte dello Sport accende il Natale 2025 a Manfredonia: musica, danza, street food e spettacolo in piazza - La Notte dello Sport accende il Natale 2025: musica, danza, street food e spettacolo in piazza Lo sport incontra il Natale e trasforma la piazza in un grande palcoscenico a cielo aperto. statoquotidiano.it
Sassari entra nel cuore del Natale: tutti gli appuntamenti giorno per giorno - La città si anima con musica, danza, sport e appuntamenti per famiglie: un calendario diffuso accompagna Sassari verso le feste. lanuovasardegna.it
Danza, lirica e musica nel "Concerto di Natale" in Pieve - Danza, lirica e musica unite nella seconda edizione del “Concerto di Natale” nella Pieve di Santa Maria Assunta in Corso Italia. msn.com
Strada facendo vedrai… Claudio Baglioni al concerto di Natale in Senato. - facebook.com facebook
Non so voi ma anche basta con la famiglia nel bosco. Pensiamo a chi sta per strada al freddo, alle mense dei poveri che sono strapiene, alla gente buttata fuori dalla società per motivi economici, non per scelte bislacche. Buon Natale x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.