Natale in Piazza con il Concerto Gospel Natale Insieme e i Nomadi live
Si terrà martedì 30 dicembre 2025 l'evento "Natale in piazza", una grande manifestazione a ingresso gratuito che trasformerà l'area del Mercato Rionale di Casal de' Pazzi (tra Viale Locke e Via Augusto Comte, Municipio IV) in un luogo di incontro, festa e comunità.Promosso dall'Assessorato Grandi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Villaggio di Babbo Natale, Falò e Gospel: Pino Torinese accende le feste con "Natale Insieme"
Leggi anche: Concerto gospel a Erba con i Black Gold Gospel Choir: una serata di Natale da cantare
Programma Natale 2025 e Nuovo Anno 2026 » Notizie; Sito Istituzionale | Municipio IV. Il 30 dicembre è Natale in piazza; Il Natale delle Pro Loco, concerti e tante iniziative in tutta la provincia; Concerto gospel di Natale nella Basilica di San Petronio.
Positano, 23 dicembre il Concerto di Natale “Nascette lu Messia” con Marina Bruno - Martedì 23 dicembre alle ore 19:00, nella splendida cornice della Chiesa del Rosario in Piazza dei Mulini, si terrà i ... ilvescovado.it
Eventi week-end: Concerto gospel “The Time is Now” a Garbagnate e “Concerto di Natale” a Senago - end, dal 19 al 21 dicembre 2025, ormai in prossimità del Natale, sono davvero tante le iniziative. ilnotiziario.net
A Natale torna il Gospel dell’Estate Musicale Frentana con The Triumphant Voices of Gospel dagli Stati Uniti - Sul palco saliranno The Triumphant Voices of Gospel, dagli Stati Uniti, direttamente a Lanciano. chietitoday.it
Questa mattina, nel Villaggio di Natale di Piazza Rinaldi, abbiamo chiuso ufficialmente l’anno di Treviso Città Green Leaf. Un momento sentito e partecipato, che ha restituito il valore di un percorso costruito insieme e orientato alla SOSTENIBILITÀ come s - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.