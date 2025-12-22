Natale in Piazza con il Concerto Gospel Natale Insieme e i Nomadi live

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà martedì 30 dicembre 2025 l'evento "Natale in piazza", una grande manifestazione a ingresso gratuito che trasformerà l'area del Mercato Rionale di Casal de' Pazzi (tra Viale Locke e Via Augusto Comte, Municipio IV) in un luogo di incontro, festa e comunità.Promosso dall'Assessorato Grandi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

natale in piazza con il concerto gospel natale insieme e i nomadi live

© Romatoday.it - Natale in Piazza con il Concerto Gospel "Natale Insieme" e i Nomadi live

Leggi anche: Villaggio di Babbo Natale, Falò e Gospel: Pino Torinese accende le feste con "Natale Insieme"

Leggi anche: Concerto gospel a Erba con i Black Gold Gospel Choir: una serata di Natale da cantare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Programma Natale 2025 e Nuovo Anno 2026 » Notizie; Sito Istituzionale | Municipio IV. Il 30 dicembre è Natale in piazza; Il Natale delle Pro Loco, concerti e tante iniziative in tutta la provincia; Concerto gospel di Natale nella Basilica di San Petronio.

natale piazza concerto gospelPositano, 23 dicembre il Concerto di Natale “Nascette lu Messia” con Marina Bruno - Martedì 23 dicembre alle ore 19:00, nella splendida cornice della Chiesa del Rosario in Piazza dei Mulini, si terrà i ... ilvescovado.it

natale piazza concerto gospelEventi week-end: Concerto gospel “The Time is Now” a Garbagnate e “Concerto di Natale” a Senago - end, dal 19 al 21 dicembre 2025, ormai in prossimità del Natale, sono davvero tante le iniziative. ilnotiziario.net

natale piazza concerto gospelA Natale torna il Gospel dell’Estate Musicale Frentana con The Triumphant Voices of Gospel dagli Stati Uniti - Sul palco saliranno The Triumphant Voices of Gospel, dagli Stati Uniti, direttamente a Lanciano. chietitoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.