Natale in gospel con David Wright & The NY Fellowship Choir a Mola di Bari

Un evento di grande intensità spirituale e musicale arricchirà il giorno di Natale a Mola di Bari, nell’ambito della stagione musicale dell’Agìmus diretta da Piero Rotolo. Giovedì 25 dicembre, alle ore 11.30, in piazza XX Settembre è, infatti, previsto un concerto gospel a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Natale in gospel con David Wright & The NY Fellowship Choir a Mola di Bari Leggi anche: "Christmas gospel show" - Pastor David wright & ny fellowship choir Leggi anche: Al Maggiore di Verbania arriva “La notte del gospel” con il il NY Fellowship Choir La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La “Notte del gospel” fa il tutto esaurito al teatro Maggiore di Verbania. AMA Calabria, a Catanzaro l’anima del gospel con Pastor David Wright - Sabato 27 dicembre al Teatro Comunale di Catanzaro, alle ore 21, il Pastor David Wright & New York Fello ... strettoweb.com

Al Teatro Alfieri l'appuntamento con il gospel: sul palco David Wright & Fellowship Choir - Stasera alle 21 sarà protagonista una formazione costituita da nove elementi: sei voci sostenute da piano, basso e batteria ... lanuovaprovincia.it

Gospel è sinonimo di Natale: David Gulley & The Cleveland Chorale in cattedrale a Molfetta - Il leader del gruppo dell’Ohio, tra i più affermati nella scena statunitense, si è esibito per i presidenti Bill Clinton, George W. bari.repubblica.it

La magia del Natale in Gospel - The Gospel Light Vocal Ensemble

Natale in musica al Teatro Garibaldi di #Modica con il gospel internazionale. Il programma https://wp.me/peLgaW-16xH #natale2025 #modica #teatro - facebook.com facebook

I Dream Gospel Choir from Harlem l’antivigilia di Natale al teatro Colosseo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.