Natale | i consigli di Bassetti per la salute dei bambini più piccoli

Natale si avvicina, ma quest'anno si tratta anche di un periodo in cui l'influenza colpisce particolarmente: colpa della variante K del virus H3N2, che sfugge all'immunità dei vecchi anticorpi e dei vaccini del 2024.E dunque quali precauzioni prendere per passare le feste in serenità, soprattutto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Natale: i consigli di Bassetti per la salute dei bambini più piccoli Leggi anche: Come spiegare ai bambini la morte? I consigli dell’esperta per guidare i più piccoli nell’elaborazione di un lutto Leggi anche: Salute mentale dei bambini: 5 consigli per crescere figli sereni in un mondo ansioso La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bassetti: Influenza quest'anno è tosta, con feste di Natale mettiamo bomba nelle case; Garattini, 'cibi vietati' e niente vino? Bassetti: No a regole troppo rigide; Influenza in Italia, nuova variante K e sintomi: cosa dice Bassetti sulla situazione a Natale; L'influenza corre, impennata di contagi e arriva la variante K. Da Oms l'identikit del super virus. Variante K, l'influenza mette KO gli italiani: a Natale l'ondata di contagi potrebbe esplodere. Bassetti: "Fatevi un regalo, vaccinatevi’” - Ad Affaritaliani il virologo Matteo Bassetti fa il punto sull'influenza stagionale e mette in guardia dai possibili rischi in assenza di vaccinazione ... affaritaliani.it

“Garattini dice no a carne rossa e burro? Vivere una vita troppo morigerata è anche triste: a Natale si può trasgredire per pranzo o cenone”: così Matteo Bassetti - Il noto infettivologo commenta i consigli alimentari di Garattini contro carne rossa e burro: "Vivere una vita troppo morigerata è triste" ... ilfattoquotidiano.it

Come prepararsi alle abbuffate di Natale, 5 consigli per gestire 'tour de force' a tavola - Dicembre è il mese in cui la linea degli italiani rischia di allargarsi per gli eccessi a tavola del Natale e del Capodanno. adnkronos.com

Bassetti - ?ci avviciniamo al Natale… (21.12.25)

E' Natale anche per cani e gatti. Ecco come coccolarli al meglio I consigli di Enpa per proteggerli #enpa #rovigo #lavocedirovigo #natale #cani #gatto - facebook.com facebook

Natale, consigli per gli acquisti (ammetto, non disinteressati!): tre saggi e un romanzo. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.