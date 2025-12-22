Natale i bergamaschi spendono 32,6 milioni nei ristoranti Ma il 16% rinuncia ai regali

Le festività per molti bergamaschi non sono ancora iniziate, eppure l’atmosfera è già quella di un tutto esaurito. Sono infatti oltre 526 mila le persone che hanno scelto i ristoranti e i locali del territorio per festeggiare Natale e Capodanno, generando un giro d’affari complessivo di 32,6 milioni di euro tra pranzi, cenoni, brindisi ed eventi serali. Analizzando nel dettaglio, il tradizionalissimo pranzo di Natale, da solo valutato 8 milioni di euro, resta l’opzione più popolare. Non a caso, molti ristoranti hanno già esaurito i posti disponibili. Al secondo posto si colloca il Capodanno nei locali cittadini, scelto da quasi 150mila bergamaschi, con un valore complessivo di oltre 11 milioni e 106 mila euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

