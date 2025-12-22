Natale gli auguri del vescovo ai padovani | Vegliare per affrontare le tante notti del nostro tempo
«Quest’anno sono stato colpito dalla prima domenica di Avvento quando siamo stati invitati a vegliare, cioè a restare svegli»: iniziano con queste parole gli auguri di Natale di monsignor Claudio Cipolla, vescovo di Padova. Prosegue il vescovo: «San Paolo ci ha esortato nella sua lettera ai. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Le celebrazioni del Vescovo Cipolla nel periodo prenatalizio e nel tempo di Natale
Leggi anche: I ragazzi e le sfide del nostro tempo. L’Osservatorio premia gli studenti
Natale 2025 – Gli auguri del vescovo Claudio; Le celebrazioni del vescovo nel periodo prenatalizio e nel tempo di Natale; Natale Cene e ritrovi, un tripudio di auguri; Firenze, gli auguri e gli appelli del vescovo Gambelli: «L'overtourism ci porta alla rovina».
Gli auguri di Natale del vescovo: “Nella grotta di Betlemme tutto è amore e condivisione” - Gli auguri di Natale del vescovo Sorrentino: "Nella grotta di Betlemme tutto è amore e condivisione". assisinews.it
Vescovo Pizziolo, gli auguri di Natale e le dimissioni per i limiti d'età: «Seminiamo tutti speranza» - «Guardando al bambino che giace nella mangiatoia del presepio, non fermiamoci semplicemente a qualche sentimento o emozione superficiali e passeggeri, ma accogliamolo come un segno e ... ilgazzettino.it
Natale Cene e ritrovi, un tripudio di auguri - In questo periodo dell’anno vince su tutto la voglia di festeggiare in compagnia ... msn.com
Licia Colò. Classic Christmas Music · Jingle Bells (Retro Jazz Rendition). A Natale quanto conta il bigliettino d’auguri e quanto il regalo in sé #tv #animali #regali #natale - facebook.com facebook
I ragazzi dell'Istituto tumori cantano in coro gli auguri di Natale x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.