«Quest’anno sono stato colpito dalla prima domenica di Avvento quando siamo stati invitati a vegliare, cioè a restare svegli»: iniziano con queste parole gli auguri di Natale di monsignor Claudio Cipolla, vescovo di Padova. Prosegue il vescovo: «San Paolo ci ha esortato nella sua lettera ai. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Natale, gli auguri del vescovo ai padovani: «Vegliare per affrontare le tante notti del nostro tempo»

Leggi anche: Le celebrazioni del Vescovo Cipolla nel periodo prenatalizio e nel tempo di Natale

Leggi anche: I ragazzi e le sfide del nostro tempo. L’Osservatorio premia gli studenti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Natale 2025 – Gli auguri del vescovo Claudio; Le celebrazioni del vescovo nel periodo prenatalizio e nel tempo di Natale; Natale Cene e ritrovi, un tripudio di auguri; Firenze, gli auguri e gli appelli del vescovo Gambelli: «L'overtourism ci porta alla rovina».

Gli auguri di Natale del vescovo: “Nella grotta di Betlemme tutto è amore e condivisione” - Gli auguri di Natale del vescovo Sorrentino: "Nella grotta di Betlemme tutto è amore e condivisione". assisinews.it