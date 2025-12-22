Si avvicinano i giorni di festa, di pranzi e di cene da organizzare con parenti e amici; per gli acquisti dell'ultimo minuto possiamo fortunatamente contare sui supermercati che resteranno aperti anche per Natale e per Santo Stefano. Chiaramente ciascuna catena di negozi avrà i suoi orari adattati alle festività natalizie. Tutto dipende dalla zona, dalla città e, ovviamente, dalla politica adotatta dal marchio. Ecco perché è importante consultare bene gli orari del centro commerciale prescelto prima di uscire di casa per fare la spesa last minute. Il consiglio è quello di verificare sui siti ufficili, o sulle pagine social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Natale e Santo Stefano 2025, ecco quali supermercati saranno aperti: tutti gli orari

Leggi anche: Supermercati aperti a Ognissanti 2025: quali saranno attivi il 1° novembre, l’elenco completo

Leggi anche: Supermercati aperti sabato 1 novembre, da Milano a Roma e Napoli: l'elenco e tutti gli orari

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Meteo, a Natale cambia tutto: ecco le previsioni in Italia fino a Santo Stefano; Il Magico Paese di Natale: la fiaba di natale > Sagre & Fiere in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Supermercati aperti e chiusi a Natale 2025: orari del 24, 25 e 26 dicembre e come organizzarsi per la spesa delle feste; 35 ristoranti a Natale 2025: menu e prezzi a partire da 40 euro.

Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2025: da Esselunga a Coop, gli orari e la lista completa - Per chi deve concludere la corsa agli acquisti o ha bisogno di fare una spesa last minute, prima del santo Natale, si pone la classica domanda: quali sono i supermercati aperti durante le ... msn.com

Eventi Natale e Santo Stefano a Milano: 10 cose da fare il 25 e 26 dicembre 2025 - Alberi e presepi da ammirare e fotografare, ma anche piste di pattinaggio sul ghiaccio dove divertirsi in compagnia di amici e familiari. ilgiorno.it

Musei aperti a Genova il 26 dicembre 2025: gli orari di Santo Stefano - In occasione delle festività di Natale, i Musei di Genova si aprono al pubblico offrendo un'opportunità anche per il giorno di Santo Stefano. mentelocale.it