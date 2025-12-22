Natale e rischio furti in casa le 5 mosse per partire sereni

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Con l’avvicinarsi delle festività, milioni di italiani si preparano a trascorrere qualche giorno di vacanza lontano da casa lasciare le proprie abitazioni incustodite e potenzialmente esposte a furti ed effrazioni in aumento. Per questo, Sector alarm, multinazionale specializzata in sistemi di protezione per la casa ha stilato 5 'dritte' facili e immediatamente applicabili per . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Ladri in casa a Natale, come partire in serenità: i 5 consigli per proteggersi dalle brutte sorprese

Leggi anche: Le parole di Benedetto: "Abbiamo avuto 5 minuti di passaggio a vuoto, poi l’abbiamo portata a casa». "Renzi? Con lui siamo più sereni»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

asa vuota a Natale? Ecco le 5 'dritte' contro i ladri; Natale, come difendersi dai furti in casa mentre si è in vacanza; Natale sicuro: i consigli della questura di Verbania per proteggere la casa dai furti; Natale: boom furti in casa rispetto al resto dell’anno, ecco consigli dell’esperto.

natale rischio furti casaNatale e rischio furti in casa, le 5 mosse per partire sereni - Con l’avvicinarsi delle festività, milioni di italiani si preparano a trascorrere qualche giorno di vacanza lontano da casa lasciare le proprie abitazioni incustodite e potenzialmente es ... msn.com

natale rischio furti casaNatale, milioni di italiani in vacanza: come difendersi dai furti in casa - Durante le festività natalizie e di fine anno, milioni di italiani sono in vacanza, lontano da casa. tg24.sky.it

natale rischio furti casaFeste, tempo di svago ma anche di case vuote: breve decalogo contro i furti - Spesso nel periodo delle feste si concentrano la maggior parte di furti in abitazione, ecco come diminuire il rischio di una visita indesiderata. ecodibergamo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.