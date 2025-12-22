Natale e Capodanno in viaggio | le tredici destinazioni per partire durante le feste

Le vacanze di Natale e Capodanno si confermano uno dei periodi più ambiti dell’anno per partire, soprattutto quando il viaggio diventa l’occasione per vivere esperienze fuori dall’ordinario e iniziare il nuovo anno lontano dalla routine quotidiana. Secondo quanto riportato da Vanity Fair Italia, che ha selezionato tredici grandi viaggi pensati proprio per il periodo delle festività, cresce l’interesse verso destinazioni lontane e itinerari strutturati, capaci di unire scoperta culturale, natura e momenti di celebrazione. Tra le proposte più affascinanti figurano i viaggi in Asia, come gli itinerari tra Vietnam e Cambogia, che consentono di attraversare città storiche, villaggi tradizionali e complessi archeologici iconici come Angkor Wat, offrendo un’immersione profonda nella storia e nella spiritualità del Sud-Est asiatico, come evidenziato dallo stesso magazine. 🔗 Leggi su Newsagent.it

