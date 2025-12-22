Natale e Capodanno cambiano i ritiri della differenziata porta-a-porta in città
In occasione delle imminenti festività, la raccolta differenziata nei comuni del Modenese serviti dal Gruppo Hera non si ferma. Tuttavia, in alcune zone potrebbero essere adottati orari o modalità di raccolta diversi rispetto alla consueta programmazione. È importante consultare le comunicazioni ufficiali del proprio comune o il sito del Gruppo Hera per aggiornamenti e indicazioni precise.
In occasione delle imminenti festività, la raccolta differenziata nei comuni del Modenese serviti dal Gruppo Hera non si ferma. La multiutility informa che, nei territori in cui è in vigore il porta a porta, solo nelle giornate di Natale e Capodanno il calendario subirà alcune modifiche. I. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
