Natale e Capodanno cambiano i ritiri della differenziata porta-a-porta in città

In occasione delle imminenti festività, la raccolta differenziata nei comuni del Modenese serviti dal Gruppo Hera non si ferma. Tuttavia, in alcune zone potrebbero essere adottati orari o modalità di raccolta diversi rispetto alla consueta programmazione. È importante consultare le comunicazioni ufficiali del proprio comune o il sito del Gruppo Hera per aggiornamenti e indicazioni precise.

Lotto e SuperEnalotto: il calendario aggiornato, gli orari e i giorni delle estrazioni di Natale 2025 e Gennaio 2026 - Cambiano le date delle estrazioni di Lotto e SuperEnalotto per le festività natalizie. msn.com

Le festività di Natale 2025 e Capodanno 2026 in Valle d’Aosta: oggi attività di yoga a Chamois, ciaspolata tra Chaté e l'Alpe Gorzà a Torgnon e al Pavillon di Skyway Monte Bianco lo spettacolo teatrale "Il caso del dolce di Natale". - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.