Natale e Capodanno a Napoli arriva l’ordinanza del sindaco Manfredi | divieti e strade blindate
Via libera ai brindisi in strada a Napoli per la vigilia di Natale e la notte di San Silvestro, ma con regole precise. È quanto stabilisce l’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi, in vigore nei giorni 24 e 31 dicembre, dalle ore 10.00 alle 20.00, per garantire sicurezza, ordine pubblico e tutela della viabilità durante . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
A Napoli il turismo vola tutto l’anno, previsto oltre un milione di arrivi tra Natale e Capodanno - A raccontarlo sono le previsioni di arrivo in vista di Natale e Capodanno stimate dall’Osservatorio Turistico Urbano, che rileva dati incrociando i settori alberghiero ... internapoli.it
Turisti, super Natale un milione di arrivi: «Il miracolo Napoli» - Se l’obiettivo fissato dall’amministrazione comunale, in termini di flussi, era tarato su 20 milioni di visitatori, per il 2025, «siamo andati ... ilmattino.it
Turismo a Napoli, boom di arrivi a Natale e Capodanno fino a 5 notti - Prosegue il trend più che positivo per il turismo a Napoli, dove il Natale è iniziato a metà novembre con l’accensione delle luminarie, San Gregorio Armeno ... msn.com
