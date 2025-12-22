Natale di solidarietà all' ospedale di Viterbo doni e sorrisi per i bambini ricoverati
Università della Tuscia, Lega e Lions Alto Lazio uniti in una serie di iniziative solidali a favore del reparto di pediatria dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Tra giochi, libri e materiali ludico-ricreativi, hanno voluto portare vicinanza, conforto e momenti di serenità ai piccoli pazienti e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
