Natale di solidarietà all' ospedale di Viterbo doni e sorrisi per i bambini ricoverati

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Università della Tuscia, Lega e Lions Alto Lazio uniti in una serie di iniziative solidali a favore del reparto di pediatria dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Tra giochi, libri e materiali ludico-ricreativi, hanno voluto portare vicinanza, conforto e momenti di serenità ai piccoli pazienti e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Natale di solidarietà all'ospedale di Viterbo, doni e sorrisi per i bambini ricoverati

