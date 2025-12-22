‘Natale con traffico e pochi incassi’ protesta taxi a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Un Natale con due sacchi, uno di traffico e l’altro vuoto di incassi”: singolare protesta da parte dei tassisti napoletani che hanno esposto sulle loro vetture delle locandine raffiguranti un Babbo Natale tra il Vesuvio e il Maschio Angioino con due sacchi tra le mani. Da tempo i tassisti partenopei stanno inscenando iniziative per mostrare il loro dissenso riguardo la situazione traffico a Napoli che affligge la viabilità producendo effetti deleteri, viene evidenziato, sia ai danni dell’utenza, sia sui tassisti che vedono così assottigliare il numero delle corse e quindi anche gli incassi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

