Natale con Gioia a Castanea | pronta la nuova edizione del suggestivo presepe vivente

Tutto pronto per la nuova edizione del presepe vivente “Natale con Gioia a Castanea”, che si svolgerà dal 25 dicembre al 6 gennaio. L’evento rappresenta un’occasione per vivere in modo autentico e condiviso il senso del Natale, attraverso una rappresentazione tradizionale e coinvolgente.

Tutto pronto per una nuova edizione del presepe vivente “Natale con Gioia a Castanea”, dal 25 dicembre al 6 gennaio. Ecco quando potrà essere visitato durante le feste.Orari e giorni: dalle 18,30 alle 19,30 nei giorni 25, 29 e 30 dicembre e 2 gennaio; dalle 17,30 alle 19,30 nei giorni 26,27 e 28. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

