Un rombo di tuono ha segnato l’arrivo in centro storico, intorno alle 17, delle moto. natalizie che hanno preso parte all’evento del “ Babbo Natale in moto “. Manifestazione promossa dal Motoclub di Massa, guidato da Giuseppe Aldovardi, che ogni anno richiama un imponente numero di motociclisti provenienti da tutta la provincia, tutti rigorosamente vestiti da Santa Claus. Ieri il momento clou dell’’iniziativa, quando verso le 14 i Babbi Natale motociclisti si sono dati appuntamento in piazza Aranci per poi dare il via al classico ’tour’ nelle strade di Massa e di Carrara per la consegna di regali e dolci natalizi ai bambini ospiti delle case famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Natale, auguri rombanti. Un mare di Santa Claus. Solidarietà su due ruote

Leggi anche: Babbi Natale su due ruote: cronaca di una solidarietà rumorosa

Leggi anche: Santa Claus Bus all'Esp: due pomeriggi con Babbo Natale e i suoi elfi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Natale, auguri rombanti. Un mare di Santa Claus. Solidarietà su due ruote.

Natale, auguri rombanti. Un mare di Santa Claus. Solidarietà su due ruote - Gran finale e festa in centro storico con il concerto del gruppo fiati del Palma. lanazione.it