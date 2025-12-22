Natale al teatro cittadino e al palazzo della cultura | tra storie arte gioco e visite guidate

Gli eventi natalizi al Teatro Cittadino e al Palazzo della Cultura di Noicàttaro offrono occasioni di scoperta e convivialità per tutte le età. Rivolti a bambini, famiglie e appassionati di arte e manualità, questi appuntamenti propongono storie, visite guidate e attività ludiche in un contesto accogliente. Un modo per condividere momenti di cultura e tradizione nel rispetto delle atmosfere festive.

I prossimi appuntamenti al Teatro Cittadino e al Palazzo della Cultura di Noicàttaro Dedicato ai più piccoli, alla famiglie, ai ragazzi, a chi ama l'arte e la manualità, a tutti coloro che desiderano passare un momento gioioso insieme nei nostri luoghi del cuore.Prendete nota: vi aspettano giochi.

Lo spirito del Natale illumina le mostre. Arte e spiritualità - di Anna Mangiarotti Come ormai da tradizione, Palazzo Marino (sede del Comune di Milano, piazza Scala) ospita in Sala Alessi ... msn.com

Basile accende le luci del Natale a Messina: «L’ultimo da sindaco? Io sono soddisfatto» - Ancora una volta il primo cittadino non dà risposte sul tormentone voto anticipato: «Le inchieste di questi giorni? msn.com

Natale in musica al Teatro Garibaldi di #Modica con il gospel internazionale. Il programma https://wp.me/peLgaW-16xH #natale2025 #modica #teatro - facebook.com facebook

