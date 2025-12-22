Natale al Bioparco tra animali e tradizioni

Cosa: Un ricco programma di eventi natalizi, laboratori creativi e giochi a tema faunistico. Dove e Quando: Bioparco di Roma, dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Perché: Per scoprire la biodiversità attraverso attività ludiche e celebrare l'Epifania con una speciale caccia al tesoro. Le festività natalizie rappresentano da sempre un momento magico per la Capitale, e il Bioparco di Roma si conferma come uno dei poli d'attrazione principali per le famiglie che desiderano vivere un'esperienza immersiva a contatto con la natura. Quest'anno, la fondazione ha predisposto un calendario di appuntamenti estremamente fitto, pensato non solo per intrattenere, ma soprattutto per educare il pubblico di ogni età alla conoscenza e al rispetto delle specie animali che popolano la storica struttura di Villa Borghese.

Giraffe, lemuri e Alpaca: il concerto di Natale privato al bioparco - Concerto di Natale privato, voce e chitarra, per gli animali del parco Natura Viva di Bussolengo e al bioparco ... notizie.tiscali.it

Natale al Bioparco, gli animali "festeggiano" scartando i regali - Non solo pacchi colorati da scartare, come è ormai tradizione in molti zoo del mondo, ma anche oggetti sparsi nelle aree per fornire agli animali stimoli visivi, olfattivi e tattili e incentivarne ... rainews.it

++ LA MUSICA DI NATALE PIACE AGLI ANIMALI: IL CONCERTO AL PARCO ++ https://www.veronaoggi.it/bussolengo/natura-viva-bioparco-zoom-torino-musica-natale-animali-concerto-parco-19-dicembre-2025/ #verona #veronaoggi - facebook.com facebook

