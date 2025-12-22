Natale a Roma | tra panettone e parenti vince sempre il gioco

A Roma il Natale è una cosa seria. Non tanto per i regali – che tanto li scartiamo in cinque minuti – ma per quello che succede dopo. Le tradizioni, i momenti condivisi e le consuetudini della città contribuiscono a rendere questa festività un’occasione speciale, che si ripete di anno in anno e che, alla fine, vince sempre nel cuore di chi la vive.

A Roma il Natale è una cosa seria. Non tanto per i regali – che tanto li scartiamo in cinque minuti – ma per quello che succede dopo. Quando la tavola è sparecchiata, qualcuno chiede il caffè e puntualmente arriva la frase che dà il via alle ostilità: “Daje, famo ‘na partitella?” Ed è lì che il Natale romano entra nel vivo. Carte napoletane, fiches improvvisate, piattini veri (rubati alla cucina) e accuse di barare che partono prima ancora di distribuire. La mia classifica personale dei giochi più giocati (e litigati) a Natale. Scopa e Briscola. Le immancabili. Giochi che uniscono le generazioni e dividono le famiglie. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Natale a Roma: tra panettone e parenti, vince sempre il gioco Leggi anche: Natale, torna a Roma il Festival Panettone Maximo Leggi anche: Panettone Maximo 2025: Roma celebra il re del Natale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Panettone o pandoro: cosa preferiscono gli italiani a Natale? Lo studio che svela i consumi degli italiani durante le feste; PANETTONE E DOLCI, MA ANCHE PASTA E PESCE SURGELATO: COSÌ GLI ITALIANI CELEBRANO IL NATALE A TAVOLA. Il vero Alfredo celebra il Natale con il panettone artigianale - "ll Vero Alfredo, Imperatore delle fettuccine", brand iconico del food italiano nel mondo celebra il Natale con una chicca dolciaria ... iltempo.it

L'ora del tè (anche) a Natale tra panettoni e dolci delle feste - Il tè diventa un appuntamento speciale con i panettoni artigianali e il carello dei dolci in monoporzioni dello Chef Andrea Sangiuliano tra le musiche e gli addobbi di Natale nelle sale dell’hotel d’I ... roma.corriere.it

Natale e Vigilia, cosa c'è sulla tavola degli italiani: la classifica dei cibi più venduti, dai tortellini al panettone - La cena della Vigilia e il pranzo di Natale sono due pasti attesi con ansia dagli italiani, che da nord a sud si mettono ai fornelli per (e con) parenti e amici in modo da riempire la tavola di ... leggo.it

Roma a Natale ha qualcosa in più Non solo luci, presepi e atmosfera… la città è tappezzata di cartelloni di Abracadabra Dal 26 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, il Teatro Ghione riapre le sue porte per il nono anno consecutivo allo spettacolo che fa s - facebook.com facebook

Sgomberi a Roma, dopo Natale focus su Casapuond e SpinTime. Sul tavolo del Comitato sicurezza le occupazioni storiche #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.