Natale a Roma | orari Metro e Bus il 24 il 25 e il 31 dicembre e 1 gennaio 2026

Per le festività natalizie a Roma sono stati previsti importanti interventi finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di spostamenti, puntando a  migliorare i collegamenti tra le zone più esterne della città verso il centro storico e con i grandi attrattori commerciali,  turistici, culturali e spirituali del territorio. In particolare, si registrerà un  generale potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico di superficie nella fascia oraria 10.30-20.30   come nei sabati e nei giorni festivi, ci saranno 3 giornate di gratuità su tutta la rete, il ritorno fino alla Befana delle 2 linee speciali gratuite e la riapertura serale della Metro A. 🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

