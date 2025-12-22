Natale a Roma | orari Metro e Bus il 24 il 25 e il 31 dicembre e 1 gennaio 2026

Per le festività natalizie a Roma sono stati previsti importanti interventi finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di spostamenti, puntando a migliorare i collegamenti tra le zone più esterne della città verso il centro storico e con i grandi attrattori commerciali, turistici, culturali e spirituali del territorio. In particolare, si registrerà un generale potenziamento dell'offerta di trasporto pubblico di superficie nella fascia oraria 10.30-20.30 come nei sabati e nei giorni festivi, ci saranno 3 giornate di gratuità su tutta la rete, il ritorno fino alla Befana delle 2 linee speciali gratuite e la riapertura serale della Metro A.

Orari autobus e metro Roma Natale 2025 e Capodanno 2026 - Piano trasporti: tram, bus e metro Roma per Natale 2025 e Capodanno 2026, orari Atac e RomaTPL, i mezzi gratuiti e novità sharing. ecoincitta.it

Roma, il piano trasporti per il Natale 2025: potenziamenti, gratuità e iniziative per giovani e turisti - Fino al 6 gennaio a Roma ZTL estese, linee gratuite, più corse su bus e metro, rete tram ripristinata e viaggi gratuiti per i giovani ... romait.it

