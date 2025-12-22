E’ stato acceso a Formia l’albero a uncinetto più grande d’Italia che illumina la città durane queste feste di Natale. Una ella iniziativa che ha chiamato a raccolta tanti cittadini che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione in una Piazza della Vittoria stracolma, viva di voci, sorrisi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Natale a Formia, acceso l’albero ad uncinetto più grande d’Italia: è alto oltre 16 metri

Leggi anche: L’albero di Natale all’uncinetto è da record: oltre 14 metri

Leggi anche: Dortmund, acceso l'albero di Natale più alto del mondo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Formia si accende con la “Magia del Natale” e la voce di Angela Piaf - Formia, domenica 14 dicembre in piazza Aldo Moro lo spettacolo gratuito “Angela Piaf e la Magia del Natale” tra musica dal vivo e animazione per famiglie. latinaquotidiano.it