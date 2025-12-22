Natale a Cerreto di Spoleto il presepe vivente per le vie del borgo

Il presepe vivente di Cerreto di Spoleto rappresenta una tradizione consolidata, offrendo ai visitatori un'occasione per riscoprire le atmosfere natalizie attraverso rappresentazioni autentiche e coinvolgenti. L’evento si svolge nelle vie del borgo, coinvolgendo più di cento figuranti in costumi d’epoca. Questa iniziativa permette di vivere il Natale in un contesto storico e culturale, arricchendo il senso di comunità e di memoria collettiva.

Anche quest’anno, per le festività natalizie, a Cerreto di Spoleto si rinnova l’appuntamento con il suo tradizionale Presepe vivente, diffuso in tutto il centro storico e caratterizzato da oltre cento figuranti in costume d’epoca. Questo emozionante percorso, contraddistinto da botteghe. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Natale a Cerreto di Spoleto, il presepe vivente per le vie del borgo Leggi anche: Borgo San Giuliano in festa con le "cantarelle", ora cresce l'attesa per il presepe vivente Leggi anche: Il borgo medievale di Ronciglione si trasforma nel presepe vivente Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il Natale nel Perugino: gli eventi da non perdere - di Gabriele Beccari Il Natale nel Perugino si accende con un calendario che intreccia fede, arte e convivialità, guidato dalle grandi icone dell’Umbria nel mondo. umbria24.it

Il Presepe ’postino’ di Pasquale Tretola - CERRETO GUIDI Largo all’ingegno e alla creatività. msn.com

Tanti visitatori in arrivo alla Via dei Presepi di Cerreto Guidi. I prossimi appuntamenti - La prima settimana della XIV^ edizione de “La Via dei Presepi di Cerreto Guidi”, è stata caratterizzata da presenze in forte aumento nel centro storico. gonews.it

Concerto di Natale 2025 Una serata ricca di emozioni, musica e condivisione quella vissuta con il Concerto di Natale 2025, che ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Cerreto di Spoleto. Grazie al - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.