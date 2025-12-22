Natale a Cerreto di Spoleto il presepe vivente per le vie del borgo

Il presepe vivente di Cerreto di Spoleto rappresenta una tradizione consolidata, offrendo ai visitatori un'occasione per riscoprire le atmosfere natalizie attraverso rappresentazioni autentiche e coinvolgenti. L’evento si svolge nelle vie del borgo, coinvolgendo più di cento figuranti in costumi d’epoca. Questa iniziativa permette di vivere il Natale in un contesto storico e culturale, arricchendo il senso di comunità e di memoria collettiva.

Anche quest’anno, per le festività natalizie, a Cerreto di Spoleto si rinnova l’appuntamento con il suo tradizionale Presepe vivente, diffuso in tutto il centro storico e caratterizzato da oltre cento figuranti in costume d’epoca. Questo emozionante percorso, contraddistinto da botteghe. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

