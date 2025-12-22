Natale a Bologna tra tortellini panettoni e ristoranti pieni | così città e fuorisede si preparano alle feste | VIDEO

22 dic 2025

È arrivato il Natale e a Bologna le feste si riconoscono anche dalle abitudini a tavola, dai movimenti dei fuorisede e dalle scelte dei residenti tra cucina casalinga e ristoranti tipici. Abbiamo chiesto a commercianti e cittadini cosa metteranno in tavola i bolognesi in queste giornate, con chi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

