Natale a Bergamo tra pioggia in pianura e neve in montagna

IL METEO. Le previsioni parlano dell'arrivo di una perturbazione che porterà a un calo delle temperature, ma non così marcato da permettere alla neve di formarsi sotto i mille metri di quota. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Natale a Bergamo, tra pioggia in pianura e neve in montagna

Maltempo e precipitazioni: sarà un bianco Natale anche in pianura e sulle Langhe - Il 25 dicembre, infatti, complice un abbassamento delle temperature, sono previste nevicate anche a latitudini basse ... targatocn.it

Previsioni meteo Natale 2025 in Piemonte: maltempo, pioggia in pianura e abbondante neve sulle Alpi - Una nuova e intensa perturbazione atlantica porta piogge diffuse e localmente forti sul Piemonte tra domenica e martedì, con Alpi innevate anche a quote medio- torino.corriere.it

