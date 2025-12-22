Natale 2025 iniziative di solidarietà promosse dal consiglio comunale

Si sono svolte nei giorni scorsi iniziative natalizie di solidarietà promosse dalla presidenza del consiglio comunale di Catania, realizzate in collaborazione con club service e associazioni di volontariato del territorio e inserite in un più ampio programma di attività del civico consesso, che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Natale 2025, iniziative di solidarietà promosse dal consiglio comunale Leggi anche: Natale a Napoli 2025, la presentazione delle iniziative promosse dal Comune Leggi anche: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tutte le iniziative promosse dall'amministrazione comunale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Natale di Solidarietà 2025 | oltre 1.800 persone all' Auditorium della Conciliazione per il terzo settore; Un pranzo di Natale tra inclusione e solidarietà all’Istituto di Agazzi; Natale al Quasar Village di Corciano tra solidarietà e fiabe; Natale in Ognissanti musica e solidarietà con il Light Gospel Choir. “Accendiamo la speranza per Natale”: una giornata di solidarietà a Torino - Si è chiusa con un bilancio più che positivo la Colletta Natalizia promossa dai Centri Antiviolenza U. torinoggi.it

Gallico, tutti gli eventi del Natale Solidale 2025 - Il “Natale Solidale” di Gallico è giunto alla sua seconda edizione e si conferma un appuntamento atteso e partecipato, capace di unire generazioni diverse e di trasformare il periodo natalizio in ... reggiotv.it

A Sarteano arriva l’iniziativa solidale “Regalo Sospeso” per il Natale 2025 - Il Comune di Sarteano promuove l’iniziativa natalizia a carattere solidale “Regalo Sospeso”, invitando la cittadinanza a partecipare con un semplice gesto di generosità: acquistare un dono presso uno ... radiosienatv.it

Natale a Lecco, le iniziative in città Un calendario fitto di appuntamenti per vivere la magia delle feste: dai presepi viventi ai mercatini, dalle mostre ai concerti, senza dimenticare la pista di ghiaccio. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LeccoCittà # - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.