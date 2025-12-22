Natale 2025 iniziative di solidarietà promosse dal consiglio comunale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono svolte nei giorni scorsi iniziative natalizie di solidarietà promosse dalla presidenza del consiglio comunale di Catania, realizzate in collaborazione con club service e associazioni di volontariato del territorio e inserite in un più ampio programma di attività del civico consesso, che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

natale 2025 iniziative di solidariet224 promosse dal consiglio comunale

© Cataniatoday.it - Natale 2025, iniziative di solidarietà promosse dal consiglio comunale

Leggi anche: Natale a Napoli 2025, la presentazione delle iniziative promosse dal Comune

Leggi anche: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tutte le iniziative promosse dall'amministrazione comunale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Natale di Solidarietà 2025 | oltre 1.800 persone all' Auditorium della Conciliazione per il terzo settore; Un pranzo di Natale tra inclusione e solidarietà all’Istituto di Agazzi; Natale al Quasar Village di Corciano tra solidarietà e fiabe; Natale in Ognissanti musica e solidarietà con il Light Gospel Choir.

natale 2025 iniziative solidariet224“Accendiamo la speranza per Natale”: una giornata di solidarietà a Torino - Si è chiusa con un bilancio più che positivo la Colletta Natalizia promossa dai Centri Antiviolenza U. torinoggi.it

natale 2025 iniziative solidariet224Gallico, tutti gli eventi del Natale Solidale 2025 - Il “Natale Solidale” di Gallico è giunto alla sua seconda edizione e si conferma un appuntamento atteso e partecipato, capace di unire generazioni diverse e di trasformare il periodo natalizio in ... reggiotv.it

natale 2025 iniziative solidariet224A Sarteano arriva l’iniziativa solidale “Regalo Sospeso” per il Natale 2025 - Il Comune di Sarteano promuove l’iniziativa natalizia a carattere solidale “Regalo Sospeso”, invitando la cittadinanza a partecipare con un semplice gesto di generosità: acquistare un dono presso uno ... radiosienatv.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.