(Adnkronos) – "Che regalare a Natale? Bel problema, specie se si commette l’errore di aspettare l’ultimo momento per fare acquisti. Non solo si rischia di non trovare più i regali che volevamo comperare, ma non si ha il tempo per girare a sufficienza e scovare il negozio in cui poter risparmiare. Se poi si acquista . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Natale 2025: c’è anche un olio pontino nella top ten dei regali del Gambero Rosso

Leggi anche: Natale 2025, ecco i doni preferiti dagli italiani: giocattoli, profumi e cartoleria sul podio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Caro regali a Natale, prezzo gioielli +67% in 4 anni. I pacchetti vacanza salgono del 50%; I migliori dischi del 2025 per un Natale a 33 giri, ecco al nostra Top Ten; Top Ten: i migliori dischi usciti nel 2025 per un Natale a 33 giri; Natale 2025, la top ten dei film natalizi più amati (e dove vederli).

Natale 2025, ecco la top ten dei regali preferiti dagli italiani - Spoiler: sciarpe, cappelli e abbigliamento sono all'ultimo posto "Che regalare a Natale? adnkronos.com