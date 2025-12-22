Natale 2025 | cosa indossare tra cene brindisi e pranzi in famiglia

Come vestirsi a Natale 2025 è una questione strategica. C’è la cena della Vigilia, il pranzo del 25, magari un brindisi improvvisato e l’inevitabile foto di famiglia. Tradotto: serve un look che funzioni dal pomeriggio alla sera, che regga il confronto con la tavola imbandita e che non sembri improvvisato. Tra velluti, maglie scintillanti, tailleur rilassati e abiti che non chiedono troppi compromessi, il guardaroba delle feste 2025 punta su eleganza pratica e dettagli mirati. Le migliori soluzioni di stile per vestirsi a Natale senza stress. Un solo dettaglio basta: il tartan che fa subito Natale. 🔗 Leggi su Amica.it

