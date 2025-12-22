Natale 2025 a Napoli | 5 cose da fare la sera del 25 dicembre

Torna magia del Natale a Napoli tra pastori, presepi, profumi e sapori della tradizione e tanti eventi in cui immergersi.Ecco cinque appuntamenti selezionati da NapoliToday per trascorrere in modo speciale la sera del 25 dicembre:Concerto di Natale al DuomoÈ uno dei momenti più attesi del Natale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Villaggio di Babbo Natale a Napoli, Piazza del Plebiscito dall'8 al 21 Dicembre 2025; Natale in Quinta 2025; Napoli Città del Natale 2025: oltre 50 eventi gratuiti tra concerti, parate e spettacoli; Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 19 a domenica 21 dicembre.

Torna il Concerto di Natale nel Duomo di Napoli - È uno dei momenti più attesi del Natale a Napoli e della programmazione di musica nelle chiese: il 2 5 dicembre, alle 20, il Duomo di Napoli ospiterà il Concerto di Natale del Coro e dell’Orchestra si ... napolitoday.it

Potenziati i trasporti pubblici a Napoli per Natale 2025 e Capodanno 2026. INFO E ORARI CORSE - Sono stati potenziati i trasporti pubblici a Napoli per Natale 2025 e Capodanno 2026 grazie all'accordo firmato con i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, ... 2anews.it