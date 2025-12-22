Natale 2025 a Napoli | 5 cose da fare la sera del 25 dicembre
Torna magia del Natale a Napoli tra pastori, presepi, profumi e sapori della tradizione e tanti eventi in cui immergersi.Ecco cinque appuntamenti selezionati da NapoliToday per trascorrere in modo speciale la sera del 25 dicembre:Concerto di Natale al DuomoÈ uno dei momenti più attesi del Natale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Eventi Natale e Santo Stefano a Milano: 10 cose da fare il 25 e 26 dicembre 2025
Leggi anche: Sagre, feste e un po' di Halloween e l'autunno è arrivato: 10 cose da fare a Milano e in Lombardia nel week end del 24, 25 e 26 ottobre 2025
Il Villaggio di Babbo Natale a Napoli, Piazza del Plebiscito dall'8 al 21 Dicembre 2025; Natale in Quinta 2025; Napoli Città del Natale 2025: oltre 50 eventi gratuiti tra concerti, parate e spettacoli; Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 19 a domenica 21 dicembre.
Torna il Concerto di Natale nel Duomo di Napoli - È uno dei momenti più attesi del Natale a Napoli e della programmazione di musica nelle chiese: il 2 5 dicembre, alle 20, il Duomo di Napoli ospiterà il Concerto di Natale del Coro e dell’Orchestra si ... napolitoday.it
Potenziati i trasporti pubblici a Napoli per Natale 2025 e Capodanno 2026. INFO E ORARI CORSE - Sono stati potenziati i trasporti pubblici a Napoli per Natale 2025 e Capodanno 2026 grazie all'accordo firmato con i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, ... 2anews.it
Natale 2025 a Napoli: i 6 eventi imperdibili per i bambini - Sei esperienze magiche tra luci, giochi e laboratori per far vivere ai bambini un Natale indimenticabile in città ... napolitoday.it
Ornella Vanoni, il ricordo di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto | Che tempo che fa
Tutto pronto per il tradizionale concerto di Natale nel Duomo di Napoli: l'ingresso è gratuito - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.