Nasti da tre punti per l’Empoli a Mantova | agganciata quota playoff
Mantova – Empoli 0-1 MANTOVA: Festa; Castellini, Cella, Bani; Maggioni (88’ Marras), Trimboli, Wieser (66’ Paoletti), Caprini (66’ Fiori); Falletti, Ruocco; Mensah (66’ Mancuso). A disposizione: Botti, Andrenacci; Mulen, Artioli, Fedel, Bragantini, Pittino, Bonfanti. All. Modesto. EMPOLI: Fulignati; Indragoli, Guarino, Obaretin; Elia (66’ Carboni), Ghion (79’ Konate), Yepes, Moruzzi; Ilie (66’ Ignacchiti), Ceesay (66’ Haas); Pellegri (37’ Nasti). A disposizione: Perisan, Gasparini; Degli Innocenti, Belardinelli, Tosto, Bianchi. All. Dionisi. ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (Galimberti-Luciani) RETI: 66’ Nasti NOTE: Wieser, Guarino, Falletti, Elia, Ruocco, Nasti MANTOVA – Non basta il cambio di guida tecnica al Mantova per invertire una rotta che si fa sempre più pericolosa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
