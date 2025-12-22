Napoli Trasferte vietate protesta degli ultrà in piazza | Non è sicurezza ma discriminazione
Ancora una trasferta vietata per i tifosi del Napoli. In vista della partita Cremonese-Napoli, le autorità hanno disposto l’ennesimo divieto di trasferta per la tifoseria azzurra, scatenando la protesta degli ultrà. Questa mattina, alle 13.00, Curva A e Curva B sono scese . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: A Cremona ennesimo divieto trasferta? Ultrà Napoli in piazza: “Non è sicurezza ma discriminazione”
Leggi anche: Trasferte vietate, la protesta degli ultras del Napoli: «Chiediamo il cambio di residenza»
Trasferte vietate, la protesta degli ultras del Napoli: «Chiediamo il cambio di residenza»; Trasferte vietate ai tifosi del Napoli, la protesta: “Chiederemo il cambio di residenza”; Napoli-Milan 2-0, luci d'Arabia per gli azzurri: Neres e Hojlund regalano la finale a Conte; Curva A e Curva B contro le trasferte vietate: pronta la protesta dal sindaco Manfredi, il volantino | FOTO.
Trasferte vietate, la protesta degli ultras del Napoli: «Chiediamo il cambio di residenza» - » questa la protesta di una parte della tifoseria napoletana per ... msn.com
«Trasferte libere»: gli ultras del Napoli sfilano in via Toledo - Gli ultras del Napoli, di Curva A e Curva B, si sono riuniti al Largo Berlinguer, nei pressi di via Toledo, per manifestare contro il divieto delle trasferte per ... msn.com
Napoli, la protesta delle curve contro il divieto di trasferta: il comunicato - L'ipotesi, concreta, del divieto di trasferta ai tifosi napoletano in occasione di Cremonese- iamnaples.it
"Popolo napoletano, tutti a Cremona" Arriva l'annuncio che chiama a raccolta tutti i tifosi del Napoli residenti in Campania, il grido è chiaro: "Basta!!!" Solo due trasferte per i campani nel 2025, la proposta sta facendo il giro del Web #SSCNapoli #Tifosi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.