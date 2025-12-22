napoli stop alla vendita di bevande nelle aree della movida a natale e capodanno

Ordinanza del sindaco Manfredi per la vigilia di Natale e l’ultimo dell’anno: divieti su bottiglie, lattine, spray urticanti e fuochi d’artificio nelle zone della movida della città. Stop alla vendita di bevande nelle aree della movida a Napoli in occasione della vigilia di Natale e dell’ultimo giorno dell’anno. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza . 🔗 Leggi su 2anews.it

Divieto di vendita bevande nelle aree della movida a Napoli - Per "tutelare residenti e viabilità", il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha emesso un'ordinanza che vieta la vendita dalle 10 alle 20 della vigilia di Natale e dell'ultimo dell'anno delle bevande n ... ansa.it