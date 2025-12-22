Napoli stop alla vendita di bevande nelle aree della movida a Natale e Capodanno
Ordinanza del sindaco Manfredi per la vigilia di Natale e l’ultimo dell’anno: divieti su bottiglie, lattine, spray urticanti e fuochi d’artificio nelle zone della movida della città. Stop alla vendita di bevande nelle aree della movida a Napoli in occasione della vigilia di Natale e dell’ultimo giorno dell’anno. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Street tutor in centro storico: torna il presidio nelle aree della movida per un Natale più sicuro e vivibile
Leggi anche: Dopo l'omicidio di Paolo Taormina più agenti nelle aree calde della movida: la nuova mappa delle zone rosse
Napoli, “La movida fa male alla salute”: il Tar dà ragione ai residenti; Allegri, la lite con Conte e «l'aggressione fuori controllo contro Oriali»: cosa è successo in Napoli-Milan; Salerno, controlli per alcol e movida: stop alla vendita notturna; Udinese-Napoli, pagelle: Ekkelenkamp va a segno (8), Conte paga il no al turnover (5), Elmas e Hojlund non ci credono abbastanza (4.5) VIDEO.
Divieto di vendita bevande nelle aree della movida a Napoli - Per "tutelare residenti e viabilità", il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha emesso un'ordinanza che vieta la vendita dalle 10 alle 20 della vigilia di Natale e dell'ultimo dell'anno delle bevande n ... ansa.it
Aperitivo della Vigilia: tutte le misure di sicurezza a Napoli - Dalle ore 10 alle ore 20 dei giorni 24 e 31 dicembre 2025, al fine di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante i giorni di maggior affluenza delle festività natalizie, il sindaco ... ilroma.net
#Napoli - Trasporti delle Feste: Metro Linea 1 e Funicolari no stop a Capodanno. Tutti gli orari Anm Napoli #Trasporti #ANM #Capodanno #NataleANapoli #MobilitàUrbana #MetroLinea1 #NanoTV - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.