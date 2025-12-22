Napoli Scampia | arrestato 36enne latitante

A Scampia i Carabinieri arrestano un 36enne latitante dal 23 settembre: fuga rocambolesca, colluttazione e il 21esimo fermo dell'anno. Una fuga rocambolesca, una brutta colluttazione e il 21esimo latitante arrestato quest'anno. Siamo a Scampia e i carabinieri della locale stazione notano il 36enne G. D. B. a bordo di un'auto. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. L'uomo – dichiarato latitante lo scorso 23 settembre dalla corte di Appello di Napoli – era in compagnia della propria compagna. Fermati, il 36enne inizialmente si è dimostrato collaborativo ma poi ha tentato la fuga.

Si strappa il braccialetto elettronico e si avvicina alla ex: 46enne arrestato a Scampia - Si è strappato il braccialetto elettronico che gli era stato installato e si è avvicinato alle ex, verso la quale aveva un divieto di avvicinamento: un uomo di 46 anni è stato, per questo, arrestato ... fanpage.it

PASTOR RON GOSPEL SHOW : L’ALBUM Pastor Ron Gospel Show con i suoi due spettacoli, il 19 al Frullone e il 20 a Scampia, travolgenti, partecipati, coinvolgenti, ha reso meraviglioso il ! Pastor Ron Gospel Show Napoli - facebook.com facebook

Prefetto di Napoli, per Scampia altro risultato importante. Abbattimento Vela Rossa: "frutto di lavoro condiviso che ha subito accelerazione" #ANSA x.com

