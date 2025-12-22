Napoli Scampia | arrestato 36enne latitante

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Scampia i Carabinieri arrestano un 36enne latitante dal 23 settembre: fuga rocambolesca, colluttazione e il 21esimo fermo dell’anno. Una fuga rocambolesca, una brutta colluttazione e il 21esimo latitante arrestato quest’anno. Siamo a Scampia e i carabinieri della locale stazione notano il 36enne G. D. B. a bordo di un’auto. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. L’uomo – dichiarato latitante lo scorso 23 settembre dalla corte di Appello di Napoli – era in compagnia della propria compagna. Fermati, il 36enne inizialmente si è dimostrato collaborativo ma poi ha tentato la fuga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

