Napoli possibile scambio tra Lucca e Ferguson

22 dic 2025

Napoli potrebbe presto assistere a un possibile scambio di giocatori con la Roma, coinvolgendo Lorenzo Lucca e Evan Ferguson. La trattativa, ancora in fase di definizione, rappresenta una delle possibili soluzioni per entrambe le squadre. La situazione resta da monitorare, in attesa di sviluppi ufficiali.

Lorenzo Lucca potrebbe a breve dire addio al Napoli per la Roma con un particolare intreccio con Evan Ferguson. Luca Marchetti, giornalista di “Skysport” ha spiegato l’intera dinamica a “Campo Aperto Domenica”. Le sue parole:” Si sta ragionando su uno scambio con Ferguson della Roma: l’irlandese e Lucca si scambierebbero le maglie, ma attraverso dei . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

Il #Napoli, di #Lucca, ne ha parlato col #Milan, ma al momento è una situazione in stand-by: se gli azzurri volessero mandarlo in prestito a gennaio, dovrebbero riscattarlo in anticipo dall'Udinese.; Bucchioni: “Il Napoli a gennaio punta sui centrocampisti, Lucca arma di scambio”; Napoli, per Lucca spunta anche l'opzione Cagliari; La Roma è sempre forte su Zirkzee. In alternativa Lucca del Napoli.

