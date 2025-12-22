Lorenzo Lucca potrebbe a breve dire addio al Napoli per la Roma con un particolare intreccio con Evan Ferguson. Luca Marchetti, giornalista di “Skysport” ha spiegato l’intera dinamica a “Campo Aperto Domenica”. Le sue parole:” Si sta ragionando su uno scambio con Ferguson della Roma: l’irlandese e Lucca si scambierebbero le maglie, ma attraverso dei . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Napoli, possibile scambio tra Lucca e Ferguson

Leggi anche: Napoli-Roma, ipotesi scambio Lucca-Ferguson a gennaio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Clamorosa ipotesi di scambio: Lucca alla Roma, Ferguson al Napoli -; La suggestione per il mercato di gennaio: scambio Lucca-Ferguson con la Roma; Lucca, Gasperini lo vuole alla Roma: ipotesi scambio con Ferguson! I dettagli – Sky; Mercato Roma, indiscrezione choc di Sky: “Lucca in giallorosso e Ferguson al Napoli”.

Napoli, possibile scambio tra Lucca e Ferguson - Lorenzo Lucca potrebbe a breve dire addio al Napoli per la Roma con un particolare intreccio con Evan Ferguson. dailynews24.it

Napoli, ipotesi scambio Lucca–Ferguson: la Roma osserva - L’attaccante azzurro è infatti al centro di una possibile operazione di mercato che coinvolgerebbe la Roma e Evan Ferguson, c ... napolipiu.com