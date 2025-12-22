"> Per essere davvero sé stesso, David Neres ha bisogno di tornare alle origini: il pallone, la strada, la libertà. È da lì che nasce il suo calcio fatto di gioia e istinto, lo stesso che oggi il Napoli si affida per inseguire la Supercoppa. A raccontarlo è lo stesso esterno brasiliano nell’intervista concessa a Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, alla vigilia della finale contro il Bologna. Come ricostruisce Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport, Neres arriva all’appuntamento con una consapevolezza già matura: nonostante sia la sua prima finale in maglia azzurra, l’esperienza non gli manca. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Neres tra gioia e finale: «Una coppa non si gioca, si vince»

Leggi anche: Coppa Italia, Napoli-Cagliari si gioca mercoledì 3 dicembre alle ore 15 (ossia tra Roma-Napoli e Napoli-Juventus)

Leggi anche: Napoli-Inter, Conte si gioca l’asso nella manica: tocca a Neres fare il falso 9

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Gol di Ekkelenkamp, il Napoli cade a Udine; Il Napoli conquista la finale di Supercoppa dopo la vittoria sul Milan; Napoli, Neres tra gioia e finale: «Una coppa non si gioca, si vince»; Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund trascinano gli azzurri in finale.

Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund spediscono gli azzurri in finale di Supercoppa Italiana - Conte sfiderà Inter o Bologna lunedì a Riad ... lifestyleblog.it