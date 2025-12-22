Napoli la regola del 7 su 8 | perché David Neres è il vero talismano di Conte

David Neres si è affermato come il protagonista della recente vittoria del Napoli in Supercoppa. Con tre gol nelle ultime due partite, tra cui quelli contro Milan e Bologna, il calciatore brasiliano si è rivelato un elemento fondamentale per la squadra di Conte. La sua prestazione ha contribuito a consolidare il ruolo di Neres come un vero e proprio talismano per il club partenopeo.

Il talismano di Conte. La Supercoppa ha consacrato David Neres: 3 gol in due partite (uno al Milan, due al Bologna) e trofeo alzato al cielo con il Napoli. Ma il dato più sorprendente è l'impatto statistico sulle vittorie: nelle 8 occasioni in cui il brasiliano ha partecipato a un gol stagionale (rete o assist), il Napoli ha ottenuto 7 vittorie. Quando lui si accende, la squadra quasi sempre vince. L'unica eccezione che conferma la regola? La trasferta maledetta contro il PSV Eindhoven. Dominio a Riyadh: Neres toglie le ragnatele. Se c'è un giocatore che ha marchiato a fuoco la spedizione di Supercoppa del Napoli, è David Neres.

