Napoli la gioia di De Laurentiis | Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia

Aurelio De Laurentiis ha espresso soddisfazione per il settimo trofeo vinto dal Napoli sotto la sua gestione, celebrando la vittoria in Supercoppa contro il Bologna a Riad. Il presidente ha rivolto parole di elogio alla squadra, sottolineando il valore di questo risultato e il contributo di tutto il gruppo. Un momento di riconoscimento e orgoglio per il club, che continua a scrivere la propria storia nel calcio italiano.

Aurelio De Laurentiis esulta per la conquista del settimo trofeo durante la sua gestione. Il presidente del Napoli, dopo il successo in Supercoppa nella finalissima di Riad contro il Bologna, ha voluto fare i complimenti alla squadra anche via social.“Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoli, la gioia di De Laurentiis: "Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia" Leggi anche: De Laurentiis: «Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia» Leggi anche: Calcio Napoli, De Laurentiis: “Orgoglioso di Conte, un uomo vero. Tra noi sintonia speciale” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Napoli e Bologna, assalto al tesoro arabo: la Supercoppa Italiana può valere 11 milioni di euro; Italiano: Il Napoli è forte ma daremo il massimo. Conte? Uno dei migliori al mondo; Scudetti e Coppe, le grandi feste azzurre; De Laurentiis: Conte non si abbatte di fronte alle difficoltà. "Napoli vincente come ai tempi di Maradona", De Laurentiis si gode il trionfo. E i dubbi di Conte... - Li aspettiamo a Napoli per la partita della verità ". tuttosport.com

De Laurentiis: «Avevate dubbi su Conte? È un maestro a vincere. Da Maradona il Napoli non vinceva due trofei in un anno» - Leggi le parole di Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria in Supercoppa. ilnapolista.it

Aurelio De Laurentiis: “Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia. Forza Napoli Sempre!” - Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, ha scritto un tweet sul suo profilo X per esprimere la gioia per la vittoria della Supercoppa italiana 2025 “Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nu ... 100x100napoli.it

#Napoli, Neres tra gioia e finale: «Una coppa non si gioca, si vince» - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.