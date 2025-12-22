Napoli la cravatta Marinella che fa bene | serata solidale per Santobono

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel salotto di Napoli, una sera di dicembre ha messo insieme eleganza, artigianato e attenzione per chi ha più bisogno. L’iniziativa, firmata Real Estate Revolution, ha trasformato un appuntamento natalizio in un gesto concreto di comunità, con uno sguardo contemporaneo sulla città e sulle sue radici. Una serata riservata nel cuore della città Giovedì 18 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

napoli la cravatta marinella che fa bene serata solidale per santobono

© Sbircialanotizia.it - Napoli, la cravatta Marinella che fa bene: serata solidale per Santobono

Leggi anche: Una cravatta Marinella per il Sindaco di Antica Olimpia: Napoli torna protagonista alla Cerimonia della Fiaccola Olimpica

Leggi anche: La "ciocco-latta" che fa bene di Aslti: stand solidale in via libertà per i pazienti dell’oncoematologia pediatrica del Civico

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

«Trump indossa le nostre cravatte»; Gala Fondazione Fabbrocini: raccolti più di 50mila euro in partnership con Marinella; «Trump indossa le nostre cravatte».

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.