Napoli–Google accordo storico | Gemini e Pixel nuovi partner ufficiali

"> Il Napoli rafforza la propria dimensione internazionale anche fuori dal campo. A poche ore dalla finale di Supercoppa italiana contro il Bologna, il club azzurro ha ufficializzato una nuova e prestigiosa partnership commerciale con Google. Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, la SSC Napoli ha annunciato che Google Gemini e Google Pixel saranno Official AI and Smartphone Partner del club per la stagione 20252026. Un’intesa che si inserisce nel percorso di innovazione tecnologica e digitale avviato da tempo dalla società partenopea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

