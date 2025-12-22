Il Napoli ha conquistato la Supercoppa Italiana battendo il Bologna 2-0 nella finale di Riyad. La partita ha visto protagonisti Neres, autore di una doppietta, e ha confermato il successo della squadra azzurra sotto la guida di Conte. La vittoria rappresenta un importante traguardo per il club, che si aggiudica il trofeo in una competizione di rilievo nazionale.

Il Verdetto di Riyad. Il Napoli è campione. La Supercoppa Italiana si tinge d’azzurro grazie al 2-0 rifilato al Bologna nella finale dell’Al-Awwal Park. È la notte di Antonio Conte, che conquista il suo primo trofeo partenopeo (simulazione scenario) nonostante l’emergenza totale (senza Anguissa, Gilmour e con Lukaku in panchina). È la notte soprattutto di David Neres, autore di una doppietta da fenomeno che ha piegato la resistenza rossoblù. Napoli vince Supercoppa Italiana 2025 David Neres doppietta festa La catarsi perfetta: dagli “schiaffi” agli applausi. C’è un filo rosso sangue che lega questa partita a quella di qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, è Supercoppa! Neres devasta il Bologna con una doppietta da urlo. La vendetta perfetta di Conte

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO FINALE SUPERCOPPA, Napoli-Bologna 2-0: Italiano strapazzato da Neres, Conte come Maradona

Leggi anche: Il Napoli vince la Supercoppa italiana con Neres e si toglie gli schiaffi da faccia col Bologna

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Napoli-Milan semifinale di Supercoppa La sblocca Neres Maignan è super su Hojlund | Live 1-0; Napoli è finale | Hojlund show gol e assist stende il Milan 2-0 Conte si prende la rivincita su Allegri; Napoli è finale | Hojlund show gol e assist stende il Milan 2-0 Conte si prende la rivincita su Allegri; Supercoppa il Napoli stende il Milan 2-0 ed è la prima finalista.

Supercoppa Italiana, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, è festa azzurra in Arabia - Il talento brasiliano segna un gol per tempo e il Napoli alza il trofeo a Riyadh. corrieredellosport.it