napoli e bologna vogliono farsi un bel regalo di natale

A tre giorni dal Natale e a 3.700 chilometri da dove la si sarebbe giocata una volta, ma Napoli-Bologna è la finale che restaura i valori sportivi, con la Supercoppa di Lega in palio fra vincitori e senza sconfitti in campo. Certo, Riad non è Roma e allora la festa che poteva essere di due tifoserie, è evento dal vivo esclusivo per pochi (qualche centinaio di bolognesi, napoletani a decine), con chissà quanti posti vuoti stavolta in uno stadio da appena 24 mila persone (e regalare i biglietti invenduti, evitando lo scempio di quei vuoti strapuntini gialli?). Napoli per la terza coppa, Bologna per la prima, come il suo condottiero Italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

De Marchi: “Il Napoli affronterà un avversario molto tosto, servirà attenzione”; Napoli-Bologna, De Silvestri in conferenza: Il Napoli è la più forte, ma sono ottimista e fiducioso! Il gruppo c'è e ha voglia di farsi vedere | VIDEO; Conte: «Se il Bologna domani dovesse avere più fame di noi, sarebbe colpa nostra. Italiano ha fatto la gavetta come me; Repubblica: Finale Napoli-Bologna. Per la Supercoppa formazione confermata.

