napoli e bologna i due club meglio amministrati un esempio di come si debba fare calcio in italia zazzaroni

Napoli e Bologna i due club meglio amministrati e che hanno compiuto i maggiori progressi (Zazzaroni) Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna e punta sulla solidità del progetto industriale dei due club, della stabilità finanziaria raggiunta e dell’organizzazione che è alla base della crescita delle due società di calcio guidate da De Laurentiis e Saputo. Scrive Zazzaroni sul quotidiano da lui diretto: Napoli-Bologna non è la finale giusta solo perché mette di fronte i vincitori di scudetto e coppa Italia. Lo è innanzitutto poiché conferma, sottolineandolo, il successo dei due club che negli ultimi quattro anni hanno compiuto i maggiori progressi sul piano della solidità, della stabilità e dei risultati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

